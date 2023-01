Real Madrid, PSG - Mercato : coup dur dans le dossier Bellingham

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

"Jude Bellingham a fait un développement incroyable ici. Il est devenu un vrai joueur du Borussia qui s’identifie beaucoup au BVB. D’un point de vue purement sportif, je serais stupide de vouloir abandonner Jude. Nous parlerons avec lui et ses parents en temps voulu. Il n’y a actuellement aucune pression. Jude veut se concentrer pleinement sur le football. Et d’ailleurs, il n’y a aucune offre du tout. Bien sûr, nous avons besoin de ressources économiques pour recruter de nouveaux joueurs. Mais nous ne devrions pas nous focaliser sur un seul joueur", a-t-il déclaré pour Kicker.

Borussia Dortmund director Sebastian Kehl: “There are no offers at all for Jude Bellingham as of now, nothing is decided”, tells Kicker. 🚨🟡⚫️ #BVB



“We will speak to Jude and his family, no pressure — there are absolutely no proposals”. pic.twitter.com/O35un5ZSwu