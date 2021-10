Real Madrid, PSG - Mercato : coups de théâtre pour Haaland, Mbappé et Pogba !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

« Il faudrait interroger Manchester United sur la prolongation du contrat de Paul. En ce moment tout est calme. Il n'y a pas de mise à jour. » Voilà ce que Mino Raiola a déclaré hier dans The Times au sujet de Paul Pogba. Devant ce panorama, le PSG, le Real Madrid, la Juventus Turin ou encore le FC Barcelone se tiennent prêts à ouvrir les vannes au mercato hivernal. D’autant que les relations entre Pogba et Ole Gunnar Solskjaer ne seraient plus au beau fixe !

Remplaçant dimanche contre Liverpool (0-5), le champion du monde 2018 n’est pas resté bien longtemps sur la pelouse puisqu’il a écopé d’un carton rouge après seulement un quart d’heure de jeu à cause d’un tacle jugé dangereux. Selon le Daily Mail, le milieu de 28 ans aurait ensuite snobé Solskjaer dans le vestiaire mancunien et fait aujourd’hui dire à As que son arrivée devient chaque jour plus facile à gérer pour le Real Madrid.

Le club espagnol pourrait même faire d’une pierre deux coups avec Kylian Mbappé (22 ans) et Erling Haaland (21 ans) à l’été 2022 selon Alfonso Perez. « Lequel je choisis pour construire un nouveau projet ? Je prends les deux sans aucun doute. Au Real Madrid, il y a toujours les meilleurs joueurs du monde. Florentino les ramènera tous les deux », a lancé l'ancien attaquant de l’OM et du Real Madrid dans le Journal du Real. Réaliste ?

