Real Madrid, PSG - Mercato : Dortmund a un plan pour garder Haaland

C'est une information des plus étonnantes que Sky Sports Deutschland vient de dévoiler : le Borussia Dortmund aurait l'intention de doubler le salaire d'Erling Haaland pour l'inciter à rester la saison prochaine. Il semblait pourtant que le club de la Ruhr s'était résigné à voir partir son grand attaquant norvégien en juin prochain, même s'il lui restera alors deux années de contrat. Trop de courtisans font la cour à celui qui est actuellement blessé à la hanche et ne devrait pas rejouer avant l'année prochaine.

Pour autant, le plan du BvB peut-il fonctionner ? A priori, non. En effet, l'entourage du joueur ne cesse de répéter qu'il privilégiera le sportif à l'argent. Ce qui explique que le PSG n'aurait que très peu de chances de l'attirer. Le Real Madrid a la possibilité de remporter la Champions League à mettre en avant pour le séduire, Manchester City et Chelsea celui de la Premier League, de même que de réelles chances en C1. Dortmund, lui, vit dans l'ombre du Bayern en Bundesliga et ne peut plus lutter pour espérer remporter une deuxième Champions League…

Borussia Dortmund want to double Erling Haaland's wages to keep him at the club past next summer, according to Sky Germany 🤞 pic.twitter.com/ExDWyl72dc