Real Madrid, PSG - Mercato : Dortmund ne veut plus vendre Bellingham !

BLUFF

Ragaillardi par une série de huit succès depuis le début de l'année 2023, le Borussia Dortmund est en tête de la Bundesliga (avec le Bayern et l'Union Berlin) et il a battu Chelsea en 8es de finale aller de la C1. Euphoriques, ses dirigeants jurent ne plus vouloir vendre Jude Bellingham cet été.