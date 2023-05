Real Madrid, PSG - Mercato : double coup de théâtre pour Mbappé !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Alors qu'il semblait tout proche de s'engager librement avec le Real Madrid l'été dernier, Kylian Mbappé a finalement décidé de snober la Maison Blanche et de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain de deux saisons supplémentaires. Mais alors que le natif de Bondy arrive de nouveau à un an du terme de son contrat avec le club de la capitale, le feuilleton de son possible départ pour le Real Madrid est reparti de plus belle.

Le Real Madrid attend 2024 pour Mbappé

Mais selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, le Real Madrid ne devrait pas bouger le petit doigt pour recruter l'attaquant français cet été et devrait attendre l'été prochain que Kylian Mbappé soit de nouveau maître de son avenir. "Voir le Real Madrid aller sur Kylian Mbappé cet été me parait compliqué, ça pourrait être un feuilleton de l’été prochain", a-t-il lâché dans le podcast House of Champions de CBS Sports Golazo.

