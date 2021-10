Real Madrid, PSG - Mercato : en plus de Mbappé, les Merengue ont l'avantage pour une autre cible commune

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Plus grand-chose ne semble en mesure d'empêcher l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid l'été prochain. Le champion du monde aurait bien aimé que cela se fasse dès cette intersaison mais le PSG en a décidé autrement. Et en payer le prix puisqu'il y a de fortes chances pour que son joueur ne signe pas de prolongation et parte donc gratuitement. Mais les deux clubs de capitales s'affrontent sur un autre dossier prestigieux : Paul Pogba.

En fin de contrat lui aussi en juin, le milieu de terrain de 28 ans a été la priorité de Zinédine Zidane tout le temps où il a entraîné le Real. Mais Florentino Pérez refusait de débourser une somme extravagante pour lui (MU réclamait plus de 100 M€). Maintenant que Le Poulpe est libre, l'opération semble réalisable. Surtout que Pogba a un temps songé à prolonger à Manchester mais le maintien d'Ole Gunnar Solskjaer ainsi que des relations fraîches avec Cristiano Ronaldo l'en ont dissuadé. Il sera bien libre en janvier. Et aurait de grandes chances, aujourd'hui, de signer au Real Madrid.

