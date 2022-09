Real Madrid, PSG - Mercato : Florentino PÃ©rez aurait un plan pour rabibocher les socios avec Kylian MbappÃ©

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

On pensait le feuilleton Kylian Mbappé définitivement clos au Real Madrid. Après avoir fait miroiter une arrivée en Espagne pendant les cinq premiers mois de l'année 2022, le natif de Bondy avait finalement décidé de prolonger au PSG jusqu'en 2025. Une volte-face vécue comme une humiliation par les Merengue. Depuis, les supporters madrilènes ne cessent d'envoyer des piques à un joueur ayant privilégié l'argent du Qatar à une place de choix dans le plus grand club du monde. Sauf que l'annonce par L'Equipe que son contrat n'était que de deux ans, plus un en option, a changé la donne.

Selon le journaliste Mario Cortegana, qui couvre l'actualité du Real Madrid pour le quotidien Marca, non seulement la Maison Blanche serait désormais prête à revenir à la charge dans deux ans mais, en plus, elle aurait déjà mis au point un plan pour faire en sorte que ses supporters n'en veulent pas à Mbappé. Il n'a pas donné de détails de ce fameux plan mais on peut imaginer qu'il consistera à charger le Qatar voire le président Macron, qui ont fait pression pour que le prodige reste en France. La certitude, c'est que le Real Madrid devrait bien se positionner sur Mbappé en 2024 car Florentino Pérez n'a de cesse de répéter que les meilleurs joueurs doivent jouer dans son club. Et aujourd'hui, Mbappé est assurément l'un d'entre eux...