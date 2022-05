Real Madrid, PSG - Mercato : Florentino Perez ferme à jamais la porte à Mbappé et avance deux nouvelles priorités !

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

En Espagne, l'annonce selon laquelle Kylian Mbappé a choisi de prolonger au PSG plutôt que de signer au Real Madrid a fait l'effet d'une bombe. Si le vestiaire s'est replié sur lui et prépare la finale de la Ligue des Champions face à Liverpool samedi prochain, la rage est en revanche bien présente chez Florentino Perez et l'équipe dirigeante.

Le SMS de Mbappé à Perez dévoilé !

La colère n'a pas été atténuée par l'appel de Kylian Mbappé au président du Real. Josep Pedrerol dévoile d'ailleurs le message de ce dernier : « Je vous informe que j'ai décidé de rester au PSG. Je veux vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de jouer pour le Real Madrid, le club dont je suis fan depuis que je suis enfant. J'espère que vous me comprendrez. Bonne chance pour la finale de la Ligue des Champions ». Message qui n'est pas du tout passé...

Mbappé oublié à jamais, Tchouaméni et Lewandowski relancés ?

Selon Cadena COPE, ABC ou encore Desportes Cuatro, le Real Madrid aurait pris la décision ferme et définitive de ne plus jamais revenir sur le dossier Mbappé. ABC dévoile d'ailleurs les nouvelles priorités des Merengue qui sont désormais Aurélien Tchouaméni (AS Monaco)... Et Robert Lewandowski (Bayern Munich), cible prioritaire du Barça avec qui le Polonais est déjà d'accord !

🚨| Tchouaméni is on TOP of the priority list for Real Madrid. @abc_es #rmalive pic.twitter.com/4M1aqadKZ9 — Madrid Zone (@theMadridZone) May 21, 2022

Pour résumer Remonté contre Kylian Mbappé (PSG) dont il ne veut plus entendre parler au Real Madrid, Florentino Perez a déjà replacé les objectifs merengue vers d'autres joueurs. Aurélien Tchouaméni (AS Monaco) et Robert Lewandowski (Bayern Munich) sont les nouvelles priorités.

Alexandre Corboz

Rédacteur