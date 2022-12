Real Madrid, PSG - Mercato : gros revirement dans le dossier Bellingham

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Les médias anglais et espagnols n'ont de toute évidence pas le mêmes sources quand il s'agit de Jude Bellingham ! Cela fait des semaines que les premiers annoncent que le milieu de terrain de Dortmund souhaite découvrir la Premier League à compter de la saison prochaine et qu'il militerait pour une arrivée à Liverpool, qui le suit depuis plusieurs mois, plutôt qu'à Manchester City ou United. D'accord. Sauf qu'AS a eu un écho totalement différent et que lui s'appuie sur un proche de l'international anglais !

Ce jeudi, le quotidien madrilène assure que Bellingham n'a qu'un souhait pour la saison prochaine : signer au Real Madrid. Et il s'appuie donc sur les dires d'un proche du joueur. Florentino Pérez sait qu'il devra signer un gros chèque, de l'ordre de 120 M€, pour convaincre le Borussia Dortmund de lâcher sa pépite mais il peut compter sur les liens forts qui unissent les deux clubs pour faire pencher la balance en sa faveur en cas d'offre supérieure d'une écurie anglaise. En effet, ces dernières années, le Real a prêté quelques pépites au BvB (Hakimi, Reinier) et ce dernier voudrait que ça continue. Bellingham au Real à l'été 2023 (et Haaland en 2024), ça a donc de bonnes chances de se produire, selon AS !