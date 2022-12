Real Madrid, PSG - Mercato : information contradictoire concernant la préférence de Bellingham !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Après Orange Is The New Black, voici Bellingham Is The New Mbappé ! Si l'attaquant du PSG a été au cœur de toutes les rumeurs de transfert en 2021 et lors des cinq premiers mois de 2022, c'est désormais le milieu anglais du Borussia Dortmund qui fait rêver. Qui voit les plus grands clubs s'intéresser à lui et les médias fantasmer sur lui. Ce matin, nous avons relayé l'information d'El Chiringuito, qui assurait que l'ancien joueur de Birmingham avait une préférence pour le Real Madrid.

Information démentie ce mercredi par le journaliste du média allemand Bild Christian Flak. Celui-ci prétend que Bellingham et sa famille privilégient un retour en Angleterre, plus particulièrement à Liverpool. Les Reds sont prêts à de gros efforts financiers pour l'attirer, et Trent Alexander-Arnold ainsi que Jordan Henderson ont déjà entamé le travail de séduction auprès de leur coéquipier de sélection pendant la Coupe du monde. Flak est forcément moins partisan que les journalistes d'El Chiringuito... qui ont annoncé une arrivée imminente de Mbappé au Real à l'été 2021 puis en mai 2022. Le PSG, qui est intéressé selon Nasser al-Khelaïfi, n'est jamais cité.