Real Madrid, PSG - Mercato : "J'espère que le Real ne va pas me faire une Mbappé"

En fin de contrat dans un peu plus d'un mois avec le Real Madrid, Luka Modric n'a toujours pas prolongé son bail avec le club merengue. Dans un entretien accordé ce mardi à la Cadena COPE et Radio Marca lors du Media Day à Valdebebas, le milieu de terrain croate a plaisanté sur sa prolongation en demandant au Real Madrid de ne pas lui faire comme Kylian Mbappé, qui a snobé la Casa Blanca pour prolonger son contrat avec le PSG.

La plaisanterie de Modric

"Ce n'est pas signé mais nous discutons avec le club et nous avons une bonne relation... Si je vais faire une Mbappé ? Moi, non. Je ne ferais pas ça, c'est certain. Et j'espère que le club ne me fera pas ça. Je plaisante. Nous avons confiance entre nous, tout se passe très bien et il arrivera ce qui doit arriver. Mais pour le moment, la finale est plus importante. Je ne veux pas penser à autre chose."

