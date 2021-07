Real Madrid, PSG - Mercato : l'incroyable rebondissement du feuilleton Pogba

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

On ne voyait pas comment c'était possible mais Paul Pogba est tout près de prolonger à Manchester United. Pourtant, son agent, le détestable Mino Raiola, avait dynamité cette option au printemps en expliquant que le Français n'était pas heureux chez les Red Devils et que seul un départ pourrait lui rendre le sourire. Finalement, il semblerait qu'une belle augmentation et un recrutement ambitieux aient eu le même effet…

Pogba a été annoncé du côté du Real Madrid, avant que Zinédine Zidane, pour qui il était une priorité, ne soit remplacé par Carlo Ancelotti, mais aussi de retour à la Juventus Turin et même au PSG. Il était d'ailleurs de plus en plus chaud à l'idée de tenter l'aventure à Paris. Le site Calcio Mercato assure que MU aurait proposé au Poulpe un nouveau contrat assorti d'un salaire de 22 M€ net annuels. Et que les premières arrivées comme celle de Jadon Sancho (Dortmund) l'auraient convaincu qu'un gros projet se mettait en place à Manchester. Ni Paris, ni Turin, ni Madrid, donc, pour le champion du monde mais encore et toujours le "pot de chambre de l'Angleterre" !

‼️CMIT TV | #Juventus, @RudyGaletti sul futuro di #Pogba: "Da quello che mi risulta il rinnovo con lo United è la pista più sicura. La suggestione Juve, anche se con basse percentuali, resta nell’aria"‼️https://t.co/4H3OTh4kLU — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 14, 2021