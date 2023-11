Real Madrid - Mercato : le Real répond au PSG dans le dossier Alphonso Davies

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

En quête d'un latéral gauche sur le marché des transferts, le Real Madrid aurait jeté son dévolu sur le joueur du Bayern Munich, Alphonso Davies, qui serait aussi depuis peu dans le viseur du Paris Saint-Germain.

Le Bayern Munich attaqué dès cet hiver par le Real Madrid pour Davies ?

Face à l’arrivée du PSG dans ce dossier et alors qu'Alphonso Davies semblait être une priorité pour la Casa Blanca que pour le prochain mercato estival, les dirigeants merengue pourraient finalement passer à l'action plus tôt que prévu pour l'international canadien. En effet, selon les informations du journaliste turc, Ekrem Konur, le club espagnol prévoirait de le recruter dès cet hiver. Pour rappel, Alphonso Davies est sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le Bayern Munich et a une valeur marchande estimée à 70 millions d'euros par Transfermarkt.

🔥 Real Madrid will move forward in January to sign Chelsea's 23-year-old English right-back Reece James and Bayern Munich's 23-year-old Canadian left-back Alphonso Davies. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇨🇦⚪#HalaMadrid https://t.co/QsLiXWDGGj pic.twitter.com/t6Apw1CtMW — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 14, 2023

Podcast Men's Up Life