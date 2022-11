Real Madrid, PSG – Mercato : la dernière lubie de Florentino Perez coûte plus cher que Mbappé !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Si Florentino Perez s'est complètement détourné de Kylian Mbappé, coupable de l'avoir trahi en prolongeant au PSG jusqu'en juin 2025 (ou 2024?), le président du Real Madrid a une nouvelle lubie : attirer un milieu de terrain en devenir pour préparer la succession de Luka Modric. Les Merengue n'ont qu'un nom en tête pour ce rôle : Jude Bellingham (19 ans), pépite du Borussia Dortmund et star en devenir de la sélection d'Angleterre.

Pour autant, le dossier Bellingham s'annonce déjà des plus compliqués car si le club allemand n'a pas complètement fermé la porte à un transfert l'été prochain, le Real Madrid devra jouer des coudes avec une très forte concurrence anglaise (Liverpool, Chelsea, Manchester United, etc.) qui fait monter les prix.

Bellingham est le joueur le plus cher du Monde aujourd'hui

Pour ne rien arranger, le CIES y est allé de son étude et les chiffres publiés pourraient inciter les dirigeants du Borussia Dortmund à revoir leur prix de départ initialement fixé à 100 M€. En effet, l'Observatoire du Football basé en Suisse a fait de Bellingham le joueur le plus cher de la planète compte-tenu de son âge, de sa nationalité et de son potentiel. L'intéressé est même valorisé à 202 M€... Soit 1 M€ de plus que Vinicius Jr. Si le BvB s'aligne sur ce chiffre ou réclame entre 100 et 150 M€, le Real Madrid se retirera le dossier. A titre de comparaison, Kylian Mbappé n'est valorisé qu'à 185 M€....