Real Madrid, PSG - Mercato : la Juventus laisse la porte ouverte pour Cristiano Ronaldo

Cet été, un grand jeu de chaises musicales est prévu pour les grands attaquants. Lionel Messi (FC Barcelone), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Kylian Mbappé (PSG) et Erling Haaland (Borussia Dortmund) pourraient changer de maillot. Le départ d'un de ces quatre-là devrait entraîner le transfert des autres. Concernant CR7, à qui il reste une année de contrat dans le Piémont, le directeur sportif bianconero, Fabio Paratici, s'est montré clair dimanche après la défaite contre Benevento (0-1) : il restera.

Pour 25 M€, t'as CR7 !

Mais selon AS, la vérité serait que la Juventus Turin serait prête à céder sa superstar sous certaines conditions. En effet, le Portugais lui coûte 87 M€ chaque saison, entre son salaire et l'amortissement des 100 M€ de son transfert. Certes, il rapporte beaucoup en sponsoring mais sa venue devait avant tout permettre à la Vieille Dame de soulever une troisième fois la Champions League. Et de ce côté, c'est un échec.

AS assure que les deux conditions pour que la Juve lâche CR7 sont les suivantes : que le joueur lui dise ouvertement qu'il veut s'en aller et qu'une offre de 25 M€ lui parvienne. Au vu de sa frustration ouvertement affichée dimanche, on peut aisément imaginer que Ronaldo voudra aller voir ailleurs. Quand à une offre de 25 M€, elle devrait facilement arriver si le PSG ou le Real Madrid étaient frustrés dans leurs desseins estivaux…