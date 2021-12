Real Madrid, PSG - Mercato : la petite phrase d’Ancelotti sur Mbappé et Haaland

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Plus que cinq jours et l’avenir de Kylian Mbappé pourra s’éclaircir. A compter du 1er janvier, l’attaquant, en fin de contrat au PSG à la fin de la saison, pourra s’engager avec le club de son choix. Ce sera vraisemblablement le Real Madrid. Tout porte à croire que le natif de Bondy et les Merengue signeront un pré-contrat dans les premiers jours de la nouvelle année 2022, histoire de s’assurer que leurs chemins se croiseront enfin durant l’été, eux qui se tournent autour depuis cinq ans. Pour Erling Haaland, les choses sont moins claires. Le Norvégien est l’objet de trop de rumeurs pour savoir où il jouera en 2022.

Mais au cours d’une interview à AS hier, Carlo Ancelotti a donné un sacré indice concernant le futur des deux prodiges : « Evidemment que j’aimerais travailler avec eux, mais le futur de cette équipe du Real est déjà écrit. Je ne sais pas ce que feront les joueurs… ni si l’entraîneur sera toujours le même qu’aujourd’hui. Mais ce n’est pas grave car le futur du Real Madrid est déjà écrit avec l’équipe actuelle et d’autres joueurs qui vont arriver. Il n’y a aucun doute à avoir sur le fait que le Real va continuer à être au top pendant très longtemps ».

