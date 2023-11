Real Madrid, PSG - Mercato : le clan Icardi confirme les discussions avec le Real !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

L'ancien Parisien Mauro Icardi, sous contrat jusqu'en juin 2026 avec Galatasaray, serait dans le viseur du Real Madrid pour cet hiver. L'intérêt des Merengue pour l'Argentin a été confirmé par le média italien, TuttoMercatoWeb, qui précise que Mauro Icardi serait un joueur que l'entraîneur madrilène, Carlo Ancelotti, aurait toujours apprécié et qu'il aurait déjà voulu par le passé.

"Pas encore d'offre officielle"

Et dans AS, ce samedi, un représentant de l'attaquant argentin de Galatasaray confirme des discussions. "Je suis à Madrid en ce moment et le Real Madrid n'a pas fait d'offre pour Icardi, explique Elio Letterio Pino. Ils n'ont pas encore fait d'offre officielle. Mais nous parlons avec les responsables du Real Madrid. Je me rendrai à Istanbul lundi pour rencontrer Erden Timur. Je regarderai le match de Ligue des champions Galatasaray-Manchester United mercredi. Bien sûr, je passerai aussi du temps avec Mauro. Je ne peux rien dire d'autre pour l'instant."

