Real Madrid, PSG - Mercato : le dossier Mbappé débloqué par José Mourinho ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Hier, le journaliste italien Nicolo Schira a assuré sur Twitter que le Paris Saint-Germain avait bien avancé concernant les négociations avec Kylian Mbappé pour une prolongation de contrat. Le club de la capitale proposerait 32 M€ de salaire annuel à son champion du monde. Schira explique qu'un accord pourrait intervenir dans les prochaines semaines et ce alors que Mbappé ne cesse de répéter que sa priorité n'est pas l'argent mais le projet sportif.

Mourinho veut retravailler avec Hazard

Le Real Madrid, qui n'a que très peu de marge de manœuvre financière dans ce dossier et qui a en plus la mauvaise idée de laisser partir Zinédine Zidane, semble avoir pris un peu de retard dans le dossier Mbappé. Qui tient pourtant à cœur à Florentino Pérez, sous le charme de l'attaquant depuis de très nombreuses années et qui l'avait érigé en priorité pour cet été.

Mais une bonne nouvelle pourrait arriver d'Italie. Selon le quotidien transalpin Leggo, José Mourinho voudrait recruter Eden Hazard, avec qui il a travaillé à Chelsea, dans son nouveau club, l'AS Roma. L'idée serait de se mettre d'accord avec les Merengue sur une indemnité pas trop grande et de demander au Belge de baisser son salaire. Ça fait beaucoup de conditions mais le Real Madrid, qui a besoin de faire entrer du cash dans les caisses pour recruter Mbappé au PSG, pourrait se montrer conciliant. Reste à connaître la volonté d'Eden Hazard. Et si, in fine, le Real Madrid aura un projet sportif rivalisant avec celui du PSG.