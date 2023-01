Real Madrid, PSG - Mercato : le père de Bellingham vient parasiter son transfert chez les Merengue

L'affaire semblait dans le sac pour le Real Madrid. Désireuse de recruter le prodige Jude Bellingham en fin de saison, comme tout le monde, la Maison Blanche partait confiante car le milieu de terrain du Borussia Dortmund privilégiait une arrivée du côté du Bernabeu. Florentino Pérez était prêt à signer un gros chèque pour s'offrir les services d'un joueur annoncé comme le meilleur à son poste pour les dix années à venir. Et tant pis pour le PSG ou les autres clubs anglais désireux de l'attirer.

Seulement voilà, ce dimanche, le média anglais Football Insider annonce que le père de Jude Bellingham voudrait le voir revenir au pays et ferait pression pour qu'il s'engage avec Liverpool plutôt que le Real voire Manchester City (Paris semblant hors-course). De quoi relancer ce dossier qui semblait ficelé ? Possible car le père de Bellingham a eu une grosse influence sur la carrière de son rejeton jusque-là. C'est lui qui lui a conseillé d'accepter l'offre de Dortmund il y a trois ans alors que d'autres clubs anglais voulaient le recruter après ses débuts à Birmingham...

Jamie Carragher picks out the signing Liverpool need more than Jude Bellingham next summer (Football 365) https://t.co/QobaLWuvXV