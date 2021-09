Real Madrid, PSG – Mercato : le pire ennemi des Merengue réclame aussi Mbappé à Madrid 

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Si l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid lui amènerait un gros poisson et doperait l'attaque du rival madrilène, le président de l'Atlético ne serait pas contre la signature du Champion du Monde chez les Merengue. Au contraire.

Mbappé est réclamé à l'Atletico...

Conscient que l'image internationale de la Liga a pris un coup après les départs de Lionel Messi et Sergio Ramos au PSG, Enrique Cerezo ne serait pas contre un mouvement dans l'autre sens pour rééquilibrer. C'est en tout cas ce qu'il annonce dans des propos rapportés par AS.

« Pour la concurrence en Espagne, ça aurait été fantastique et merveilleux », a justifié le président rojiblanco, qui risque quand même de se faire quelques ennemis parmi ses supporters avec ce genre de sortie. En Espagne, on demeure néanmoins persuadé que l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid n'est de toute façon qu'une question de mois.

… Et sifflé dans son Parc des Princes ?

Il faut dire que, du côté français, on a aussi (sans doute) un peu ce sentiment face au refus catégorique de prolonger du Bondynois. Comme le rapporte L'Equipe ce samedi matin, la réaction du public du Parc des Princes sera scrutée ce soir face à Clermont et quelques sifflets pourraient même viser le champion du Monde. Du côté des Ultras, aucune action coordonnée n'est prévue à l'endroit du numéro 7. « Il y aura peut-être quelques sifflets individuels. Mais des échos que j'ai, il n'y a rien de prévu, surtout avant l'entrée en C1 ». Au club, on espère la paix des braves et dans les coursives on ne souhaite pas pourrir davantage une situation compliquée.

Cerezo: "Me habría gustado que Mbappé hubiera llegado al Real Madrid" https://t.co/PlstYCqv3r pic.twitter.com/i9AhBaNKrR — AS Fútbol (@AS_Futbol) September 10, 2021