Real Madrid, PSG - Mercato : le plan des Merengue pour Nkunku (RB Leipzig)

Avec 35 buts et 16 passes décisives, Christopher Nkunku a été le cinquième joueur le plus décisif d'Europe la saison passée derrière des pointures comme Kylian Mbappé (PSG), Karim Benzema (Real Madrid), Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Mohamed Salah (Liverpool). De quoi attiser les convoitises, notamment celles du Real Madrid, qui doit se trouver un plan B après le refus de Mbappé de le rejoindre. Les Merengue auraient donc flashé sur l'international français. Mais, selon AS, ils vont devoir faire vite s'ils entendent le recruter cet été.

En effet, le RB Leipzig va tout faire pour le prolonger dans les prochaines semaines. Pour les dirigeants allemands, Nkunku, sous contrat jusqu'en 2024, va continuer à flamber lors des prochains mois et surtout pendant la Coupe du monde en fin d'année. Ils veulent donc blinder son contrat. Pour cet été, ils ne souhaitent pas le voir partir mais ils pourraient accepter de négocier en cas de grosse offre. Florentino Pérez, qui vient déjà de signer un chèque de 80 M€ (en attendant les futurs bonus) à l'AS Monaco pour Aurélien Tchouaméni, sait donc ce qui lui reste à faire...

El Leipzig planea renovar a Nkunku para venderlo a precio de galáctico https://t.co/1qbKAfSkKf — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) June 10, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur