Real Madrid, PSG - Mercato : le transfert de Mbappé remis en question pour une raison improbable ?

A peu près tout le monde a son avis sur l'avenir de Kylian Mbappé et ils sont beaucoup à l'exprimer. Même ceux qui n'ont visiblement pas tout compris… Ainsi, l'ancien milieu offensif brésilien Savio, qui a joué au Real Madrid entre 1997 et 2002 avant d'être prêté aux Girondins de Bordeaux, pense que Florentino Pérez pourrait renoncer à recruter le natif de Bondy… si Vinicius Jr continue de se montrer aussi décisif sur le terrain !

"Le football change tout le temps et parfois très rapidement, a-t-il déclaré à la Cadena SER. Mbappé est un joueur fantastique, phénoménal… mais le football change beaucoup et avec ce que fait Vinicius, les choses peuvent évoluer. En tant que madridiste, j'aimerais le voir au Real. Mais je suis aussi un adorateur du bon football. Et aujourd'hui, il y a tellement peu de un contre un que quand je vois des joueurs comme Vinicius, ça m'enchante." De là à penser que Florentino Pérez pourrait renoncer à l'objet de son désir sous prétexte que le Brésilien arrive enfin à maturité…

