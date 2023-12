Real Madrid, PSG - Mercato : les déboires de City pourraient bouleverser l'avenir de Haaland et Mbappé

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

C'est ce qu'on appelle l'effet papillon : le tremblement de terre attendu à Manchester à l'automne 2024 pourrait avoir de grosses répercussions du côté de Paris et de Madrid ! On s'explique : d'ici un an, la Premier League ouvrira le procès contre Manchester City pour les 115 infractions constatées au règlement. Le club dirigé par Abou Dabi fait dans le dopage financier depuis 2008 et il va devoir passer à la caisse. Sachant qu'Everton a écopé de 10 points de pénalité pour une seule infraction, il y a moyen que les champions d'Europe soient carrément relégués à l'horizon 2025 !

Que fera le Real si Haaland et Mbappé sont sur le marché ?

Cette perspective pourrait engendrer une fuite des talents cet été. Au premier rang desquels on trouve Erling Haaland ! Sous contrat jusqu'en 2027, l'attaquant de 23 ans n'aura aucune envie de couler avec le navire et il pourrait demander à s'en aller l'été prochain. Ce qui pourrait bouleverser à la fois le Real Madrid et le PSG. Car si les Merengue préfèrent opter pour lui, ils abandonneront la piste Kylian Mbappé, augmentant ainsi les chances parisiennes de le voir prolonger. Bref, l'été prochain promet d'être animé pour les deux futurs meilleurs joueurs de la planète !

🚨 Atención al futuro de HAALAND y MANCHESTER CITY.



👩‍⚖️ Ya hay fecha para un juicio que lo puede cambiar todo.#JUGONES pic.twitter.com/gOUQ6EKXQH — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 1, 2023

