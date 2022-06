Real Madrid, PSG - Mercato : les Merengues ont tranché pour l’avenir de Pogba

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Où jouera Paul Pogba la saison prochaine ? Le Français va quitter Manchester United à la fin de son contrat et des rumeurs l’envoient au Real Madrid, au PSG ou encore à la Juventus. Alors que le mercato estival ouvre ses portes dans plusieurs semaines, Paul Pogba à le choix pour son avenir et devrait prendre une décision rapidement. Alors que la Juventus semble bien avancée sur le dossier, les dirigeants du Real Madrid ont pris une décision pour le milieu de terrain tricolore.

Selon Marca, le club madrilène présidé par Florentino Pérez ne serait finalement plus intéressé par Paul Pogba. Le média espagnol ajoute que la piste numéro une du Real Madrid pour son milieu de terrain reste Aurélien Tchouaméni et que même en cas d’échec dans ce dossier, les Merengues ne se positionneraient pas sur Paul Pogba. Le champion du monde 2018 serait en pleine discussion pour un retour à la Juventus.

I feel privileged to have played for this club. Many beautiful moments and memories but most importantly an unconditional support from the fans. Thank you @ManUtd pic.twitter.com/YLT3lUHOmT