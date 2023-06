Real Madrid, PSG - Mercato : Mbappé aurait déjà annoncé à trois coéquipiers qu'il s'en va !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Comme tous les jours, c'est parti dans tous les sens en Espagne concernant Kylian Mbappé et le Real Madrid. Difficile de démêler le vrai du faux, surtout quand on sait que l'attaquant est actuellement en vacances. On a ainsi pu lire que la Maison Blanche allait formuler sa première offre officielle la semaine prochaine. Ou encore voir Marca faire l'éloge de la mère du joueur, Fayza Lamari, la qualifiant de meilleure négociatrice du moment et la comparant à ce que peut être Jorge Messi avec Lionel... Des flatteries sans doute destinées à inciter le clan Mbappé à quitter Paris pour poser ses valises à Madrid, où les critiques seront moins féroces.

Marquinhos, Hakimi et Kimpembé dans la confidence ?

Un autre média espagnol a annoncé que Kylian Mbappé aurait déjà annoncé à trois de ses coéquipiers du PSG qu'il ne serait plus là la saison prochaine. Les trois personnes concernées sont le futur capitaine et ses deux meilleurs amis dans le vestiaire. Ce serait donc Marquinhos, Achraf Hakimi et Presnel Kimpembé. Mbappé aurait demandé à Hakimi avant leur départ en vacances de ne pas commenter son avenir, que lui savait exactement ce qui allait se passer. Ce qui recouperait la précédente information. Mais encore une fois, difficile de démêler le vrai du faux dans cette histoire...

La fiche de Kylian Mbappé

🚨💣 CONFIRMADO 💣🚨



Seguí hemos podido confirmar , #Mbappe ya ha COMUNICADO a 3 Jugadores del #PSG que el PRÓXIMO AÑO NO ESTARÁ CON ELLOS , que FICHA por el #RealMadrid



Esos jugadores son ;



El próximo capitán del PSG



Y sus 2 mejores amigos del vestuario



💣💣💣💣💣



ℹ️… pic.twitter.com/j2lmlHmSkT — Futbol Objetivo del Sr Destrangis 🎙 (@FutbolDestrangi) June 24, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Désireux de rejoindre le Real Madrid dès cet été, Kylian Mbappé aurait déjà annoncé à trois coéquipiers, le futur capitaine et ses deux plus proches amis dans le vestiaire, qu'il allait quitter le PSG dans les semaines qui viennent.

Raphaël Nouet

Rédacteur