Real Madrid, PSG - Mercato : Mbappé n’est plus la priorité absolue de Pérez !

Il ne fait aucun doute que Florentino Pérez fera tout son possible pour attirer Kylian Mbappé (23 ans) au Real Madrid cet été. Aérien mardi lors du 8e de finale aller de la Ligue des champions (1-0), l’attaquant du PSG a donné encore plus de raisons au président merengue d’en faire sa recrue phare au prochain mercato.

Avant le début des hostilités estivales, Pérez doit néanmoins gérer les affaires courantes avec la prolongation d’Eder Militao (24 ans). Selon Marca, le Real Madrid a pour priorité la prolongation du stoppeur brésilien, qui a la même volonté. Il n’y a toujours pas de conversations concrètes mais des discussions sont prévues lors des prochains mois.

Et pour cause : après un intérêt non prolongé de Manchester United, Chelsea s’intéresse fortement à un joueur dont le contrat se termine en juin 2025. Pour mémoire, les Blues pourraient perdre dès cet été Antonio Rüdiger (PSG ?) et Andreas Christensen (FC Barcelone ?). Recruter en défense centrale pourrait donc devenir urgent.

