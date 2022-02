Real Madrid, PSG - Mercato : Mbappé refroidi, Pérez fonce sur Haaland avec une offre XXL !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Kylian Mbappé (23 ans) répète à l’envi qu’il a encore toute sa tête à Paris mais il a conscience que sa prestation de mardi en C1 a fait grandir sa cote d’amour au Real Madrid. Buteur dans le temps additionnel et auteur d’une prestation hors-pair, l’attaquant du PSG en a profité pour faire avancer son futur en marge du match.

« Il y a eu une réunion entre l’entourage de Mbappé et des émissaires du Real Madrid, a affirmé Edu Aguirre hier soir dans l’émission El Chiringuito. Celle-ci s’est tenue dans la soirée, à Paris, mais rien n’a encore été signé. Le discours du joueur à son cercle proche est qu’il veut se sentir au centre du projet sportif. » Celui-ci ne serait plus nécessairement le Real Madrid !

Selon Sport, la frilosité affichée par Carlo Ancelotti mardi au Parc des Princes aurait refroidi Mbappé de signer à la Casa Blanca. Devant ce revirement, le sang de Florentino Pérez n’aurait fait qu’un tour. D’après Marca, le président du Real Madrid n’aurait pas abandonné le dossier, loin de là, mais il aurait accéléré avec Erling Haaland avec une méga-offre déjà présentée à son entourage ! « Il veut le faire signer dès maintenant », conclut le quotidien madrilène.

🚨| Real Madrid accelerate Haaland's negotiations. They already presented a mega offer for him. The club wants to sign him NOW. @sport via @marca #rmalive