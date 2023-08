Real Madrid, PSG - Mercato : Mbappé se prend une nouvelle charge depuis l'Espagne

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

C'est désormais une certitude : Kylian Mbappé jouera au PSG en 2023-24. Les médias espagnols se sont faits à cette idée et ne discutent plus de l'éventualité de le voir au Real Madrid d'ici la fin du mercato. En revanche, ils continuent de parler de l'attaquant, qui devrait devenir merengue l'été prochain, à l'expiration de son contrat avec Paris. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils sont nombreux à penser que ce n'est pas une si bonne idée !

"Il ne sera jamais madridista"

Ainsi, le très influent journaliste d'AS Tomas Roncero a déclaré hier pendant El Chiringuito : "Mbappé est un très grand joueur, il n'y a à dire là-dessus. Mais je pense qu'il ne sera jamais madridista. Il place ses intérêts avant tout, il ne mettra jamais ceux d'un club en avant. Et ça, ce n'est pas possible au Real Madrid. Il sera sans doute un joueur du Real, et tant mieux, mais il ne se sentira pas madridista". Tous les journalistes présents sur le plateau avec lui étaient d'accord avec cette analyse. Mbappé doit donc savoir qu'il ne sera pas forcément accueilli les bras grands ouverts en Espagne la saison prochaine !

