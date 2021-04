Real Madrid, PSG - Mercato : Modric ouvre grand la porte à Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Ce soir, Kylian Mbappé et Luka Modric ont bien d'autres choses à faire que d'évoquer l'avenir de l'attaquant du PSG. Le Français dispute en effet le quart de finale retour de Champions League contre le Bayern Munich au Parc des Princes alors que le Croate se trouve à Liverpool, où il défiera les Reds demain, fort de la victoire 3-1 du match aller. Malgré cela, il a été interrogé sur une future arrivée de Mbappé…

""Mbappé est un grand joueur et les grands joueurs sont toujours les bienvenus au Real Madrid"

"Mbappé est un grand joueur et les grands joueurs sont toujours les bienvenus au Real Madrid. C'est l'un des meilleurs du monde. On verra bien ce qui se passera la saison prochaine", a déclaré Modric sur ce sujet ô combien sensible. En effet, si les médias espagnols ne cessent d'assurer que le champion du monde sera madrilène la saison prochaine, le PSG n'est pas de cet avis.

Leonardo a déclaré dernièrement qu'une bonne nouvelle était dans les tuyaux au sujet de Mbappé mais également de Neymar, sous-entendant qu'une prolongation se profilait. Cela venait compenser les propos d'un attaquant visiblement déprimé par les commentaires négatifs des journalistes français à son égard, notamment quand il joue avec les Bleus. Où jouera Mbappé la saison prochaine ? Difficile à prédire. La seule certitude, c'est que Modric lui a ouvert la porte en grand.