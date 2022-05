Real Madrid, PSG - Mercato : Modric se moque de Mbappé et lui a déjà trouvé un remplaçant !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Luka Modric (36 ans) n’a pas été plus chagriné que ça par la prolongation de Kylian Mbappé (23 ans) au PSG. Mieux, le milieu de terrain croate du Real Madrid jure qu’on ne l’y prendra pas à faire faux bond à la Casa Blanca s’il s’approche en lui proposant un contrat.

« Le club et moi sommes en train de discuter, nous avons une bonne relation. .... Faire le truc de Mbappé ? Pas moi. Je ne le ferai pas, c'est sûr, a-t-il ironisé à Radio Marca. Mais que le club me le fasse... Non, je plaisante. On a beaucoup parlé de ce sujet depuis un an mais personne ne savait ce qui allait se passer, pas même nous. Mais le Real Madrid va continuer à vivre, très bien même, il est au-dessus de tous les joueurs. Il ne faut plus en parler parce que, maintenant, c'est la finale et c'est le plus important. Je ne veux pas penser à autre chose. »

Interrogé sur le nom de son potentiel remplaçant la saison prochaine, le crack de 36 ans a les idées claires : « Le Mbappé du Real Madrid peut être Vinicius, ou Rodrygo, a-t-il souri. Nous avons aussi Camavinga et Valverde, qui sont jeunes et qui réalisent une belle saison. Il faut valoriser cette équipe pour ce qu’elle a fait (titres en Liga et Supercoupe) et parce que je crois qu’elle peut encore s’améliorer. »

Faltan tres días para la final de la Champions entre Real Madrid y Liverpool y así lo reflejan los periódicos en sus #portadas pic.twitter.com/BFszvmKgMe — Paco López (@PacoLopezpress) May 25, 2022

Pour résumer À trois jours de la grande finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool au Stade de France (21h), Luka Modric (36 ans) a envoyé une petite pique à Kylian Mbappé (23 ans) suite à sa prolongation au PSG.

Bastien Aubert

Rédacteur