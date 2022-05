Real Madrid, PSG - Mercato : Monaco a fixé un prix de départ énorme pour Tchouaméni

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Dans une interview accordée à une chaîne de télévision étrangère et diffusée ce jeudi, Aurélien Tchouaméni explique qu'il n'écarte pas la possibilité de rester à Monaco la saison prochaine. Ce qu'il avait d'ailleurs dit lors de sa dernière conférence de presse. Mais dans les faits, personne ne voit le milieu de terrain de 22 ans demeurer en Principauté. Pas même ses propres dirigeants...

Selon le journaliste italien spécialisé dans les transferts Fabrizio Romero, l'ASM se serait résolue à une vente prochaine de son joueur et elle aurait fixé un tarif en dessous duquel elle ne négociera pas. Ce tarif, c'est 80 M€. Et selon les premières indiscrétions, la première offre du Real Madrid n'aurait pas atteint ce montant. Si les Merengue, qui ont les faveurs de Tchouaméni, veulent devancer la concurrence de Liverpool et du PSG, ils vont donc devoir revoir leur offre à la hausse !

AS Monaco have no intention to accept less than €80m for Aurélien Tchouaméni. He’s giving priority to Real Madrid as he already told his teammates - but nothing done or completed yet. 🇫🇷 #transfers



Paris Saint-Germain and Liverpool are still in direct contact with his agents. pic.twitter.com/XeGgdS5kPl