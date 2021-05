Real Madrid, PSG - Mercato : nouvelles énormes révélations pour Zidane et Mbappé !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Zinédine Zidane et Kylian Mbappé ne pourront plus se cacher derrière le petit doigt. La saison enfin achevée, l’entraîneur du Real Madrid et l’attaquant du PSG vont enfin trancher quant à leur avenir respectif.

Ainsi, la tendance pour ZZ serait plutôt à un départ imminent. SPORT mais aussi L’Équipe penchent en ce sens. Le quotidien sportif glissant que la préparation de la saison prochaine et le recrutement n’ayant pas été planifiés avec lui en amont. Ce qui ne serait pas habituel à la Casa Blanca.

Espoir pour Zidane, décision après l'Euro pour Mbappé ?

AS se veut plus optimiste de son côté : « Zidane a demandé quelques jours pour se reposer et réfléchir, ce qui est considéré au club comme une possibilité de rester la saison prochaine. » Au sujet du futur de Mbappé, l'intéressé a été plus clair hier au micro de Canal+ : « Ce que je veux, c’est sentir que je suis dans un endroit où je peux vraiment gagner. Le projet sportif est primordial. On va faire les choses dans l’ordre et comme il faut. » Dans tous les cas, L’Équipe ajoute qu’en cas de prolongation au PSG, elle sera courte (un ou deux ans) et que « la réponse interviendra après l’Euro. »

Des émissaires du Real ont rencontré Mbappé

Il faudra donc patienter au moins jusqu’au 11 juillet pour y voir plus clair. Abdellah Boulma ajoute des éléments tangibles à l'opération et assure notamment que des émissaires du Real Madrid ont déjà rencontré le clan Mbappé pour définir les contours d'un projet commun. Pour l'heure, aucun accord n'a été entériné mais le club espagnol a clairement passé la vitesse supérieure dans ce dossier.