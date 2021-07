Real Madrid, PSG - Mercato : Paris, un espoir venu de Barcelone pour garder Mbappé ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Que d'informations contradictoires concernant Kylian Mbappé depuis le début de la semaine ! Il a d'abord été dit que le Real Madrid n'avait pas les moyens de le recruter, puis qu'il les avait mais que le PSG ne voulait pas négocier, puis que le natif de Bondy avait très mal pris la parution d'une interview enregistrée fin mai et enfin, désormais, les Merengue auraient 200 M€ pour le convaincre de venir ! La seule certitude dans tout cela, c'est que Mbappé n'est pas convaincu par le projet qatari à Paris. Mais ça pourrait changer…

En effet, la révélation par El Mundo Deportivo que le FC Barcelone avait jusqu'au 13 août pour faire de la place à Lionel Messi dans sa masse salariale redonne de l'espoir à Paris et City de recruter la star. Car, passée cette date, la Ligue espagnole ne pourra pas enregistrer son contrat et l'Argentin n'aura pas le droit de disputer la phase aller de la Liga. Un départ au PSG reprendrait du poids et avec lui la possibilité de convaincre Mbappé de rester, la perspective de former un trio de feu avec Neymar et Messi étant des plus alléchantes !

Goals Before Turning 21:



Cristiano Roanaldo - 36 Goals

Lionel Messi - 51 Goals

Erling Haaland - 113 Goals

Mbappe - 118 Goals pic.twitter.com/8vn6FdJZQJ — Witball Bros (@WitballBros) July 31, 2021