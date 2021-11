Real Madrid, PSG - Mercato : Pérez a pris une décision radicale avec Mbappé et Haaland, couac en vue ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

L’émission El Chiringuito a fait fort hier soir en lâchant plusieurs informations de taille autour du seul Kylian Mbappé. Eduardo Inda nous a par exemple appris que Karim Benzema et l’attaquant du PSG souhaitaient « faire venir Pogba au Real Madrid » dès la saison prochaine.

Si l'on lit entre les lignes, cela voudrait donc dire que Mbappé (22 ans) signera quoi qu’il arrive à la Casa Blanca en 2022. Inda confirme cette information et ajoute que Florentino Pérez a décidé de tenter sa chance avec Erling Haaland (21 ans) dès cette année » !

Problème et il est de taille : un club ne l’entend pas de cette oreille et fera barrage à la signature de l’attaquant norvégien au Real Madrid. « Au Real Madrid, on ait déjà qu’Haaland jouera à Manchester City la saison prochaine, assure Josep Pedrerol. C’est déjà acquis à la Maison Blanche. »

