Real Madrid, PSG - Mercato : Pérez a trouvé comment ferrer Mbappé en 2024

Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

S'il y a une chose qu'on peut reconnaître à Florentino Pérez, c'est d'être très malin. Les rares fois où il commet une erreur, le président du Real Madrid ne la réitère pas. Et l'occurrence, celle ayant entraîné la non-venue de Kylian Mbappé en mai dernier lui a coûté cher, sans doute une saison 2022-23 plus réussie. Pour avoir cru que la parole du joueur suffisait, le dirigeant espagnol s'est exposé à une volte-face, consécutive à la proposition astronomique du Qatar. Il l'a mal pris sur le coup, s'est juré de ne plus jamais le recruter mais la Coupe du monde l'a fait changer d'avis. Mbappé est toujours un objectif.

Le souci, c'est que l'émir n'acceptera jamais de le transférer. Il faudra donc pour Florentino Pérez attendre l'été 2024. Mais à ce moment-là, il passera à l'attaque. Le journaliste d'El Chiringuito Edu Aguirre a expliqué hier soir : "Je crois qu'il sera un joueur du Real Madrid en 2024. Mais il ne se passera pas ce qu'il s'est passé la dernière fois. Cette fois, tout devra être écrit". Un pré-contrat, donc. Ce qui avait permis à Pérez de réussir son premier gros coup, en 2000, avec Luis Figo. Celui qui l'avait porté à la présidence du Real Madrid et vers la gloire que l'on connaît...