Real Madrid, PSG - Mercato : Pérez et Zidane prêts à se priver d'une manne, donc de Mbappé ?

Les journalistes espagnols, ceux de l'émission El Chiringuito en tête, sont persuadés que Kylian Mbappé quittera le PSG pour le Real Madrid cet été. S'ils ont peut-être raison concernant les intentions de l'attaquant, ils semblent oublier que les Merengue sont durement touchés par la crise du Covid et n'auront pas forcément les moyens de payer les 130 à 150 M€ attendus par le club des Qataris.

"Le Belge aura de nombreuses opportunités de réussir sa carrière madrilène"

Le meilleur moyen pour les Merengue de concrétiser leur rêve sans s'endetter davantage est donc de vendre quelques-uns de ses joueurs bankables sur lesquels Zinédine Zidane ne compte plus. On pense en premier lieu à Gareth Bale, même si le Gallois, actuellement prêté à Tottenham, aurait l'intention d'honorer sa dernière année de contrat. Mais il y a aussi Eden Hazard, en échec depuis son arrivée à l'été 2019.

Mais, surprise, France Football a annoncé hier mardi que le Belge sera conservé par Pérez et Zidane la saison prochaine ! "A 30 ans, Hazard croit en lui-même et Zidane croit en Hazard. Et cela ne fait aucun doute. Surtout, il est un joueur "né pour jouer au Real", tel que l'a décrit Florentino Pérez, référence à ceux qui ont des qualités techniques supérieures et une grande élégance dans le jeu. Et puis, il convient de ne pas oublier que le président des Merengue a été le premier à vouloir engager Hazard et qu'il y a mis le prix. Autant dire que le Belge, sous contrat jusqu'en 2024, aura encore de nombreuses opportunités de réussir sa carrière madrilène, même si Zidane décidait de partir en fin de saison."