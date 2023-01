Real Madrid, PSG - Mercato : Pérez hésite entre Firmino et un Mbappé bis en attaque !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Depuis le mois de septembre, Karim Benzema semble payer le prix de son incroyable saison 2021-22, qui lui a valu de décrocher le Ballon d'Or. L'attaquant français voit son corps le trahir régulièrement. Et, privé de ses buts à répétition, le Real Madrid roule à l'ordinaire. Ce constat a incité les dirigeants merengue, Florentino Pérez en tête, à faire du recrutement d'un attaquant une priorité pour cet hiver ou, au pire, pour l'été prochain. L'idée étant de prendre un joueur qui acceptera d'être une doublure avant de laisser la place en 2024 à Erling Haaland ou Kylian Mbappé, sans parler d'Endrick.

Selon Defensa Central, les Merengue lorgnent le Brésilien de Liverpool Roberto Firmino. En fin de contrat en juin, l'attaquant pourrait faire l'objet d'une offensive de la Maison Blanche dans les prochaines heures. Son profil plaît en interne, même si le Real s'attend à ce qu'il demande un long contrat alors qu'il ne serait prêt à lui offrir qu'une année et demi. Autre piste, dévoilée par Eduardo Inda dans El Chiringuito : Karim Adeyemi. Déjà suivi par le passé, l'Allemand de 21 ans connaît une adaptation difficile à Dortmund, qu'il a rejoint l'été dernier. Il y joue ailier droit et n'a marqué son premier but sous le maillot jaune que le week-end dernier, à Leverkusen (2-1). Pas vraiment un profil de remplaçant à Karim Benzema mais tout peut se passer dans ces ultimes heures du mercato !