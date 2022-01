Real Madrid, PSG - Mercato : Pérez s’agace pour Mbappé et a trouvé nettement meilleur !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

« Je suis heureux de voir que le Real Madrid est redevenu le Real Madrid. » Voici la petite confidence que Florentino Pérez a glissée au creux de l’oreille de Carlo Ancelotti suite au sacre merengue en Supercoupe d’Espagne hier soir aux dépens de l’Athletic Bilbao en Arabie Saoudite (2-0).

Le président du Real Madrid était enjoué mais s’est vite agacé au détour d’une question sur le dossier Kylian Mbappé. « Tout le monde me pose toujours la même question, où que j’aille, a-t-il soufflé dans As. Mbappé est un grand joueur et il joue dans une autre équipe. Nous ne devons donc pas parler de ce sujet. Tout ce que je sais, c’est que nous sommes obsédés sur le fait de retrouver une spirale de victoires comme celle que nous traversons à l’heure actuelle. »

Interrogé enfin sur l’effectif actuel du Real Madrid, Pérez a notamment vanté les qualités de Luka Modric. « Nous sommes satisfaits des petits changements que nous avons effectués au mercato, en défense mais aussi au poste d’entraîneur, a-t-il clamé avec fierté. Modric ? Il reste le meilleur, il est désigné MVP dans chaque stade où il joue. On parle ici d’un phénomène digne d’une étude. »

