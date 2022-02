Real Madrid, PSG – Mercato : Perez va jouer carte sur table avec Al-Khelaïfi pour Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Ce lundi, à la veille du choc PSG – Real Madrid au Parc des Princes, Florentino Perez et Nasser Al-Khelaïfi passeront leur dîner de Saint-Valentin ensemble pour le protocole d'avant-match. Une rencontre d'usage dont le boss des Merengue entend se servir pour normaliser ses relations avec QSI... En posant clairement les choses pour Kylian Mbappé.

Le Real Madrid veut faire les choses proprement pour Mbappé

Libre en juin et en droit de négocier son contrat avec le club de son choix, le Champion du Monde a fermé les écoutilles provisoirement. Pour le PSG et pour les autres. Pour autant, si le Real Madrid veut faire les choses dans les règles avec le club actuel du Bondynois, il doit respecter l'article 18 du Règlement et des Statuts du transfert de joueurs de la FIFA. Un article stipule « qu'un club souhaitant conclure un contrat avec un footballeur professionnel doit notifier son intention par écrit au club du joueur avant d'engager des négociations avec le footballeur ».

Si l'on en croit le média espagnol Bernabeu Digital, Florentino Perez va se servir du dîner officiel d'avant-match pour formaliser l'assaut à venir. En se montrant respectueux et carré tout en jouant fermement carte sur table, le président du Real espère que le PSG sera se montrer bon joueur et gardera des relations normalisées avec Madrid. Perez ne veut surtout pas que le dossier Mbappé n'entâche définitivement le pont étroit qui existait entre les deux clubs.