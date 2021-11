Real Madrid, PSG - Mercato : Pogba a définitivement écarté une piste pour son avenir

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

L'avenir de Paul Pogba continue de susciter de nombreuses rumeurs en Angleterre, en France, en Espagne ou en Italie. En fin de contrat à Manchester United, le milieu de terrain est courtisé par le PSG, le Real Madrid et la Juventus Turin. Mais les Red Devils n'avaient pas abandonné l'idée de le prolonger, même si son rendement depuis son retour en 2016 est décevant. Mais le club et le joueur ont le même équipementier et cela favorise les connections.

Dernièrement, il a été dit que c'est la Juventus qui était en pole position pour le recruter, même si Pogba hésiterait beaucoup à tenter enfin l'aventure madrilène. Ce dimanche, le Manchester Evening News annonce en tout cas que Le Poulpe ne prolongera pas son contrat avec Manchester United. Cette option serait définitivement écartée dans son esprit. Reste donc trois clubs. Et encore huit mois pour trancher…

Fichajes Real Madrid | Paul Pogba sigue dando largas al Manchester United https://t.co/wPxR0VAWyG — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) November 7, 2021