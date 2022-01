Real Madrid, PSG - Mercato : Pogba dit non à MU, sa future destination change encore !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Le feuilleton Paul Pogba ressemble beaucoup à celui d'Erling Haaland. Sauf que celui du Français dure depuis plus longtemps. En tout cas, la base est la même : les deux superstars devraient quitter leur club durant l'été pour rejoindre une formation plus ambitieuse. Pour le Norvégien, il y a encore un léger doute. Mais pour le champion du monde, a priori, c'est réglé : selon le Daily Mail, il aurait annoncé de vive voix aux dirigeants de Manchester United qu'il ne prolongerait pas en juin.

Libre, le milieu de terrain a le choix, la Juventus Turin, le Real Madrid et le PSG ayant fait acte de candidature. Ces derniers temps, Pogba semblait très proche de Paris. Mais toujours d'après le Daily Mail, il n'en est rien : en même temps qu'il annonçait sa volonté de ne pas prolonger à ses dirigeants, il leur aurait expliqué qu'il avait envie de relever le challenge du Real Madrid ! Les Merengue n'en font pourtant plus une priorité, surtout depuis que Zinédine Zidane est parti. Un Zidane qui l'adore et que l'on devrait plutôt retrouver du côté de Paris... De quoi faire changer d'avis Paul Pogba ?

