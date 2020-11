Real Madrid, PSG - Mercato : Ramos reçoit un signal positif pour sa prolongation

Le Real Madrid s’est relancé dans la douleur en Ligue des champions. Grâce à son succès étriqué sur l’Inter Milan mardi (3-2), les hommes de Zinédine Zidane se sont replacés dans la course aux 8es de finale après deux rencontres inaugurales sans succès. Sergio Ramos, auteur de son 100e but sous le maillot merengue, a reçu une autre bonne nouvelle plus personnelle : le soutien de Zidane en vue de sa prolongation de contrat, qui expire en juin 2021.

Zidane confiant pour la prolongation de Ramos

« Nous savons quel joueur est Sergio Ramos, et je suis ravi pour son 100e but. Il a été important pour nous ce soir, comme toujours, avec son but, et je suis ravi de tout ce qu'il réalise, a félicité une nouvelle fois Zidane. Il est notre capitaine, notre leader et nous aimerions l'avoir pour toujours. Il prouve qu'il a toujours cette même envie. Je n'ai aucun doute qu'il va rester et qu'il continuera à écrire l'histoire. » Pour l’heure, le capitaine du Real Madrid souhaiterait étirer son bail de deux ans mais les dirigeants merengue ne lui proposeraient qu’un an, selon leur logique assumée de renouvellement des joueurs trentenaires.