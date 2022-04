Real Madrid, PSG - Mercato : Tchouaméni a fait son choix entre les deux clubs

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Auteur d'une excellente saison avec l'AS Monaco et de prestations XXL avec l'équipe de France, Aurélien Tchouaméni devrait quitter le club monégasque lors du prochain mercato estival. Le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et Chelsea sont les clubs les plus intéressés pour enrôler l'international français.

Tchouaméni donne sa priorité au Real Madrid

Aurélien Tchouaméni aurait fait son choix pour son avenir. En effet, selon les informations d'AS, l'ancien joueur des Girondins voudrait rallier la capitale espagnole et donnerait sa priorité à l'offre de la Casa Blanca. Pour rappel, l'AS Monaco attendrait une offre de 60 millions d'euros pour laisser partir son joueur l'été prochain.

Fabien Chorlet

Rédacteur