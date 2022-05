Real Madrid, PSG - Mercato : un ami montre Mbappé en train de faire ses cartons !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Au jeu des rumeurs concernant l'avenir de Kylian Mbappé, la France et l'Espagne jouent une partie de ping-pong depuis des mois. Un coup, c'est sûr, l'attaquant va prolonger au PSG tellement le Qatar est prêt à tout lui offrir pour le conserver, un autre, il a déjà signé un pré-contrat avec le Real Madrid. Le principal intéressé, lui, continue de dire qu'il n'a pas pris de décision.

Mais plutôt que des journalistes, laissons parler les images. Et celles-ci, publiées par un ami de Mbappé, l'artiste Ora Ito, sur les réseaux sociaux, sont des plus claires : il fait ses cartons, synonyme d'un prochain déménagement. Au départ, Ito voulait remercier le champion du monde de lui avoir dédicacé un maillot. Sauf qu'en fond, on voit ses trophées et des cadres emballés, posés à côté de cartons. Quand on sait que, dans le même temps, les travaux de rafraîchissement de la maison qu'il a acheté à Madrid ont démarré, on se dit qu'il a peut-être bien pris sa décision !

🐢 La última pista de Mbappé: ¿¿prepara una mudanza?? 📦😲 https://t.co/jX4nDJhARK — MARCA (@marca) May 3, 2022

Pour résumer Officiellement, Kylian Mbappé n'a toujours pas décidé s'il allait prolonger au PSG ou partir libre au Real Madrid en juin. Mais une photo diffusée sur les réseaux sociaux par un ami montre qu'il est déjà en train de faire ses cartons pour quitter la France...

