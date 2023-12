PSG - Mercato : un ancien du Barça torpille les espoirs du Real Madrid avec Mbappé

Mercredi soir, avant que ne débuté la soirée de Champions League, Thierry Henry, qui officiait en tant que consultant de CBS, s'est vu poser la question d'un départ de Kylian Mbappé du PSG en janvier en cas d'élimination à Dortmund. L'actuel sélectionneur des Espoirs a assuré que le natif de Bondy n'était pas du genre à quitter le navire en cours de saison.

"Je ne pense pas qu'il partira en janvier, a déclaré Henry. Vous voulez finir ce que vous avez commencé. Il aime son club, il est de Paris. Je ne le vois pas partir en janvier vu ce qu’il a montré depuis le début de sa carrière. Ce n’est pas ce genre de gars. Je ne sais pas ce que le PSG voudrait faire, je parle de l’homme. Je veux le voir rester."

Could Kylian Mbappé leave PSG if they get knocked out of the #UCL? 🤔



Thierry Henry, @carra23 and @micahrichards weigh in on the future of the French superstar. pic.twitter.com/72O8CWqroX