Real Madrid - Mercato : un ancien estime que Mbappé n'est pas une priorité

Mbappé. Florentino Pérez n'a que ce nom-là à la bouche. Comme il l'a encore répété hier, le président du Real Madrid espère conclure l'arrivée du prodige en janvier, quand il pourra officiellement entamer des discussions avec lui. Une cour de quatre années prendra alors fin avec un recrutement qui s'annonce galactique. Mais pour Fabio Capello, l'urgence de la situation ne se situe pas en attaque. Pour celui qui a dirigé deux fois une saison les Merengue (1996-97 et 2006-07), avec un titre de champion à chaque fois, c'est en défense qu'il devrait se renforcer…

"La reconstruction de l'équipe va prendre du temps, a-t-il expliqué au Corriere dello Sport. Ce dont le Real Madrid a besoin, c'est d'une paire de défenseurs centraux. Je les ai vus contre Majorque, madre mia…" Pourtant, ce jour-là, les Merengue s'étaient imposés 6-1. Mais effectivement, le départ du duo Sergio Ramos-Raphaël Varane a du mal être digéré dans la capitale espagnole…

