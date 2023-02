Real Madrid, PSG - Mercato : un concurrent en moins pour Bellingham

Il y a deux jours, le Borussia Dortmund a fait savoir par l'intermédiaire de son responsable des joueurs sous contrat Sebastian Kehl qu'il n'était pas vendeur pour Jude Bellingham, à qui il reste encore deux années de contrat. Une déclaration sans doute destinée à rassurer les supporters mais qui n'a trompé personne. L'ambitieux milieu anglais de 19 ans quittera la Ruhr cet été pour un club plus ambitieux, capable de remporter la Champions League.

Ce vendredi, le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur fait le point sur la liste des courtisans à l'ancien joueur de Birmingham et confirme trois choses. La première, c'est qu'il faudra débourser 150 M€ pour inciter le BvB à lâcher sa pépite (d'où, peut-être, le coup de pression de Kehl). La deuxième, c'est qu'Arsenal n'aurait pas les fonds nécessaires pour se mêler à la lutte pour son recrutement. La troisième, c'est que parmi les quatre clubs encore en lice pour l'accueillir ne figurerait pas le PSG. Les heureux élus se nomment Real Madrid, Liverpool, Manchester City et Liverpool.

🚨Arsenal's are unlikely to have the funds to compete for Borussia Dortmund's £150m-rated England midfielder Jude Bellingham. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🔴#AFC 🟡#BVB



🔵 Chelsea 👀

⚪ Real Madrid 👀

🔴 Liverpool 👀

🔵 Manchester City👀 pic.twitter.com/7i71nOyMCz