Real Madrid, PSG - Mercato : un frein de plus pour le transfert de Kylian Mbappé chez les Merengue

Il y a quelques jours, la presse espagnole annonçait que le Real Madrid serait prêt à intégrer Vinicius Junior dans un deal pour faire venir la star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, cet été.

Pas d'échange Mbappé-Vinicius

Mais selon les informations de l'émission espagnole El Chiringuito TV, la Casa Blanca refusera catégoriquement d'inclure l'ailier gauche brésilien dans un transfert avec l'attaquant français. Le club merengue fait totalement confiance en Vinicius et compte sur lui dans les prochaines années. En revanche, les dirigeants madrilènes perdent une cartouche pour attirer Mbappé, à qui il reste un peu plus d'un an de contrat au PSG. Le feuilleton est loin de toucher à sa fin...