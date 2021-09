Real Madrid, PSG - Mercato : un pas de plus vers un duo Mbappé - Haaland en janvier ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Il a été dit que Kylian Mbappé ne serait pas très chaud à l'idée de voir débarquer Erling Haaland au Real Madrid si lui aussi y va. Que le Français ne souhaiterait pas partager la vedette avec qui que ce soit. Si c'est vrai, pas sûr que ça ne refroidisse Florentino Pérez dans sa volonté de recruter les deux cracks. En juin 2022, cela fera cinq ans que, hormis Eden Hazard, le patron des Merengue n'a pas frappé un grand coup sur le marché des transferts. Il compte bien fêter son retour avec Mbappé et Haaland.

Dans cette optique, janvier devrait être décisif. Déjà, le Real Madrid pourra officiellement discuter avec Kylian Mbappé d'un futur grand et même signer un accord. Ensuite, Pérez devrait poursuivre son opération dégraissage afin de dégager les fonds nécessaires pour attirer les deux attaquants et payer leurs gros salaires. Ainsi, El Mundo Deportivo explique qu'Isco sera invité à aller voir ailleurs. L'AC Milan et la Juventus seraient intéressés par le milieu offensif, qui sera libre en juin. L'idée étant de récupérer une petite indemnité (Transfermarkt le cote à 18 M€) et d'économiser son salaire pendant six mois (soit 3,25 M€). Toujours ça de gagné, même si Javier Tebas assure que le Real a déjà les moyens de se payer Mbappé et Haaland…

🧐 Milan y Juventus son los clubs más interesados en Isco, que podría salir del Real Madrid en enerohttps://t.co/vZpdHrAWjT — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 16, 2021