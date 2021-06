Real Madrid, PSG - Mercato : un surprenant courtisan entre dans la danse pour Sergio Ramos

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

En fin de contrat cet été au Real Madrid et courtisé par le Paris Saint-Germain et Manchester City, Sergio Ramos ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Mais la Casa Blanca, le PSG et les Citizens ne seraient pas les seuls à vouloir proposer un nouveau contrat au défenseur central espagnol.

En effet, selon les informations de Teleradiostereo, l'AS Roma serait entré dans la danse pour Sergio Ramos. Le nouvel entraîneur des Giallorossi, José Mourinho, aurait contacté le joueur de 35 ans pour le convaincre de s’engager avec le club romain lors du mercato estival. Affaire à suivre...

Roma, Mourinho protagonista del mercato: chiamata per Sergio Ramos, in uscita dal Real https://t.co/nZrWlpsnrz — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) June 12, 2021